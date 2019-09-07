Преступники со стрельбой отобрали у мужчины сумку с деньгами в Москве

Москва, 7 сентября. Неизвестные выстрелили из пистолета в мужчину, когда он выходил из банка в Москве, и скрылись с его сумкой, в которой была крупная сумма денег, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Сообщение о разбойном нападении на Павелецкой площади, 1, поступило в полицию около шести часов вечера. На мужчину, который выходил из банка, напали двое неизвестных. Выстрелив в него из, предположительно, травматического пистолета, преступники забрали сумку с крупной суммой денег и скрылись.

Как сообщает РИА Новости, раненого мужчину госпитализировали. Нападавших сейчас разыскивает полиция.

Ранее RT сообщал, что неизвестные обстреляли автомобиль на Марксистской улице в центре Москвы. Пригрозив водителю расправой, преступники похитили из салона автомобиля сумку с документами и деньгами и скрылись.