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Происшествия

Мотоцикл разорвало на части в ДТП на Ленинском проспекте

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Мотоцикл разорвало на части в ДТП на Ленинском проспекте

Москва, 7 сентября. В результате ДТП на Ленинском проспекте в Москве мотоцикл после удара об автомобиль буквально разорвало на части. Очевидцы передали Федеральному агентству новостей видео с места происшествия.
 
ДТП произошло в пятницу вечером на Ленинском проспекте, в районе дома №7. Мотоциклист на большой скорости влетел в остановившиеся на светофоре автомобили. В результате мощного удара мотоцикл практически пополам разорвало. 

Чудом мотоциклист выжил, но сильно пострадал. Ему оказывается помощь. На месте происшествия работают сотрудники ГИДББ и скорой помощи. Движение на данном участке дороге сильно затруднено.

Ранее сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали водителя, наехавшего на детей на пешеходном переходе. В результате ДТП пострадал один ребенок — он был доставлен в больницу и находится под наблюдением медиков. Второй несовершеннолетний отделался ушибами и ссадинами. Сам водитель пытался скрыться с места происшествия, передавала «Газета.ру».

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