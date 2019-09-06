Росгвардейцы обезвредили москвича, напавшего с ножом на мужчину

Москва, 6 сентября. Сотрудники Росгвардии в Москве задержали преступника, ранившего ножом жителя столицы, сообщает пресс-служба Росгвардии.

На пульт охраны отдела вневедомственной охраны по Зеленоградскому округу поступил сигнал «тревога» от одной из московских организаций. Когда росгвардейцы прибыли на место, охранник предприятия рассказал, что несколько минут назад неизвестный ударил ножом мужчину и убежал.

Росгвардейцы оказали пострадавшему первую помощь, вызвали скорую. Вскоре удалось задержать нападавшего. Им оказался 30-летний житель Москвы. После задержания его передали сотрудникам полиции.

В минувший четверг сообщалось, что жительница Ижевска сообщила сотрудникам Росгвардии о стоящем в проеме окна малолетнем ребенке, который звал на помощь. Мальчик находился у открытого окна на пятом этаже жилого дома. Росгвардейцы передали информацию в экстренные службы и попытались попасть в квартиру, но дверь была заперта.

Они установили контакт с ребенком и удерживали его от неосторожных действий до приезда спасателей. Сотрудники МЧС по пожарной лестнице проникли в квартиру и вызволили мальчика.