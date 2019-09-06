Глава «Москино» назвала самые популярные места для съемок фильмов в столице

Москва, 6 сентября. Генеральный директор «Москино» Светлана Максимченко рассказала, какие места в столице пользуются наибольшей популярность у кинематографистов.

В феврале 2018 года на базе «Москино» была создана Московская кинокомиссия, которая помогает российским и зарубежным съемочным группам договариваться о локациях для съемок фильмов. Максимченко пояснила, что одной из задач ее организации является продвижение образа Москвы на экранах.

Ответ от комиссии по поводу проведения съемок можно получить в течение одного дня. Для этого необходимо оставить соответствующую заявку на сайте filmmoscow.ru.

За 1,5 года заявки оставили более 300 проектов, среди которых были фильмы, сериалы, студенческие работы. За помощью обратились команда Федора Бондарчука, работающая над «Вторжением», группа Андрея Смирнова с проектом «Француз», а также представители Егора Баранова («Аванпост»), Константина Буслова («Калашников») и Клима Шипенко («Текст»). Организовать съемки в столице Московская кинокомиссия помогла и нашумевшему мини-сериалу «Чернобыль» канала НВО, а также фильму Yesterday Дэнни Бойла. Всего при содействии сотрудников «Москино» было реализовано более 620 съемок.

Максимченко рассказала, какие локации пользуются наибольшей популярностью у кинематографистов.

«Чаще всего запрашивают съемки в центре города — на набережных, мостах, в переулках, — приводит ее слова РИАМО. — Среди самых востребованных локаций можно назвать парк «Зарядье», ВДНХ, «Москва-Сити», метрополитен и Садовое кольцо».

Она отметила, что российская столица — непростой город для съемок. Однако задача «Москино» оказать максимальное содействие кинопроизводителям, чтобы они не уезжали для съемок в Подмосковье, Питер, Минск или Восточную Европу.

«В первую очередь мы снимаем для них административные барьеры, снижая количество согласований и сроки, и пытаемся удешевить съемки, организуя скидки на аренду локаций», — пояснила она.

Глава организации отметила, что ее команда уже получала положительные отзывы. Кинематографисты отметили, что с появлением кинокомиссии в Москве стало гораздо проще организовывать съемки.