Москва, 6 сентября. Технологию распознавания лиц на массовых мероприятиях собираются внедрить в Москве. Об этом свидетельствуют документы, размещенные на сайте государственных закупок.

Департамент информационных технологий Москвы заказал технику для массовых мероприятий концерну «Ситроникс». Отмечается, что систему распознавания лиц на массовых мероприятиях внедрят в Москве, стоимость контракта составит 260 миллионов рублей. Видеонаблюдение будет вестись постоянно, затем внедрят систему распознавания лиц. По данным газеты «Ведомости», как уточнил заместитель главы ДИТ Александр Горбатько, пока видеонаблюдение организовывают только в особых случаях — вроде Дня города или Дня Победы.

В мае стало известно, что МВД РФ тестирует компактные камеры для распознавания лиц. Как писали СМИ со ссылкой на данные, полученные от сотрудника ведомства, в случае успешных испытаний функция распознавания лиц появится у портативных видеорегистраторов, которые сейчас уже используются сотрудниками правоохранительных органов.

Отметим, созданием гаджета занималась российская компания NtechLab. С начала прошлого года среди ее акционеров числятся «дочка» госкорпорации «Ростех» «РТ — развитие бизнеса» и фонд Рубена Варданяна. Предприятие планирует производить «умные устройства» мелкими партиями согласно требованиям конкретных заказчиков.

В NtechLab рассчитывают, что компактные камеры-видеорегистраторы с функцией распознавания лиц заинтересуют полицию, Росгвардию и сотрудников пограничного контроля.

Ранее сообщалось, что Huawei приобрела технологию распознавания лиц у российской компании. Китайская организация приобрела патенты и команду разработчиков у компании «Вокорд».

По данным ЕГРЮЛа, российская «дочка» китайского производителя «Техкомпания Хуавэй» и гонконгская Huawei Digital Technologies Co Ltd стали владельцами компании «Игл софтлаб». Именно эта организация приобрела патенты у «Вокорда». Также часть сотрудников российской компании переходит на работу в «Игл софтлаб». Подробности сделки между Huawei и «Вокордом» описали «Ведомости». Издание ссылается на источник, знакомый с одним из акционеров российской компании, а также на человека, близкого к одной из сторон сделки. Информацию «Ведомостям» подтвердили и другие источники.

«Игл софтлаб» была создана в конце прошлого года Любовью Кайдешвили и Владимиром Кузьмичевым, которые являются однофамильцами сооснователя и технического директора «Вокорда» Алексея Кадейшвили и совладельца компании Вячеслава Кузьмичева. Минимум шестеро из 14 миноритарных акционеров «Игл софтлаба» работают в «Вокорде». 17 мая все они продали доли новому владельцу.

Компания «Вокорд» основана в 1999 году. Организация занимается производством и разработкой высокотехнологичных систем безопасности на базе машинного зрения и интеллектуальных алгоритмов обработки видео. Технология распознавания лиц, разработанная в компании, занимает первое место в мире в международном рейтинге Вашингтонского университета. «Вокорд» является резидентом Фонда Сколково.