Как жить в Москве и никогда не доставать кошелек

Знаете, как отличить москвича от туриста? У него практически никогда нет с собой наличных денег — разве что на чаевые. Рассказываем, как жить в Москве без купюр.

«Я переехал в Москву год назад и заметил, что за это время перестал пользоваться наличкой. Часто у меня в кошельке неделями нет ни одной купюры», — очень распространенная история про освоение столицы России.

Действительно, Москва «устроена» так современно, что жить в ней можно, расплачиваясь исключительно виртуально.

Все, что связано с перемещениями по городу, вы можете оплатить картой или через телефон. Транспортная карта «Тройка» (действует в метро, автобусах, троллейбусах и трамваях, на МЦК, на аэроэкспрессе и в пригородных электричках) пополняется через платежный терминал банковской картой, через СМС и приложение. Если же «Тройки» у вас с собой нет, на любой станции московского метрополитена есть турникеты с возможностью оплаты банковской картой. В наземном транспорте такая функция тоже предусмотрена.

Городской велопрокат и пункты аренды самокатов наличные не принимают — здесь все устроено так, чтобы обойтись без кэша. Оплата пройдет после регистрации через приложение, к которому вы привяжете банковскую карту.

Для поездки в такси по Москве уже давно не берут с собой деньги с разменом — вся столица ездит по мобильным приложениям. «Заказ будет оплачен картой», — вот на чем можно расстаться с водителем, а чаевые при желании начислить также через телефон.

Система каршеринга — а ее москвичи используют наравне с такси и собственными автомобилями — позволяет обойтись не только без налички, но и вообще без пластиковой карты, все управление идет через приложение на смартфоне. Выбрали автомобиль, разблокировали, доехали до нужного места, запарковались и ушли — все финансовые операции совершились онлайн.

Все рестораны и кафе, точки с едой и кофе на вынос и автоматы с едой принимают банковские карты, в Москве это даже не обсуждается. Некоторые заведения в пятницу вечером или в выходные дни попросят вас заплатить наличными, но, понимая, что вы их с собой не носите, предложат снять в банкомате внутри зала. Общий чек официанты уже привыкли делить на каждого гостя, а если отказываются, то участники совместного ужина перегоняют друг другу деньги через онлайн-банки.

В магазинах тоже все можно оплатить банковской картой, а большинство москвичей и вовсе перешли на оплату с помощью технологии NFC, так что на кассе достают телефон, а не кошелек. Банковские карты принимают не только в «Ашанах», «Азбуках вкуса», «Перекрестках», «Дикси» и других продуктовых маркетах, но и в крошечных лавках с продуктами в спальных районах.

Без налички не пропадешь даже на ярмарках выходного дня, где на маленьких крытых рынках на развалах продают овощи и фрукты: продавцы подключили «Сбербанк онлайн» и бодро принимают платежи за ваш килограмм картошки на карту. Более того, этим способом пользуются даже цыганки, которые нелегально продают дыни на ступеньках станций метро. Нет с собой налички? Нет проблем, вот сюда перечисли 100 рублей и забирай две дыни на соточку.

Кто за едой не ходит, а заказывает ее через сервисы доставки, с наличкой тоже дел не имеет — все оплачивается через телефон и подключенную платежную карту. Купюру стоит приберечь разве что для чаевых курьеру.

Все услуги в Москве можно также оплатить картой (возможно, есть исключения среди уголовно преследуемых, но мы не проверяли). Салоны красоты, спортивные клубы, фитнес- и йога-центры, медицинские клиники, автосервисы, заправки — все живут с нами в одном веке. Некоторые салоны красоты периодически заявляют: «Сегодня только наличные, платежная система барахлит», но через какое-то время снова принимают к оплате карты, так что не всегда понятно, скрываются ли они так от налогов или и правда матрица дает сбой.

Жилье в столице — от посуточного съема на airbnb до гостиниц и долгосрочной аренды — оплачивается по карте. Некоторые москвичи, между прочим, с таким расчетом и живут в теплых краях, чтобы регулярно получать деньги на карту за сдачу квартиры на окраине Москвы.

За неделю эксперимента жизни исключительно с банковской картой оказалось, что наличные деньги в Москве вам могут понадобиться в очень редких случаях. Например, купить горячую кукурузу в парке, подать милостыню, поощрить уличных музыкантов (хотя самые предприимчивые уже пишут номер карты или привязанного телефона), оставить чаевые и кинуть монетку в фонтан.

Остается самое важное в этой удобной безналичной жизни — не потерять смартфон. Кроме того, сегодня стоит опасаться не карманников, а кибермошенников. Эксперты по кибербезопасности советуют вести онлайн-платежи через специальные банковские счета, которые не увязаны с основным доходом (например, с зарплатной картой). Для отчетности настройте СМС- или push-уведомления о расходах и поступлениях на карту и обязательный динамический пароль для совершения онлайн-платежа. Не сообщайте подозрительным собеседникам пароли из СМС и, когда вам звонят якобы от имени банка, лучше перезвоните сами. Если на смартфоне есть датчик отпечатка пальца — закодируйте на него банковские приложения, в другом случае почаще меняйте код доступа.