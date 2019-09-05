Новый «лимонадный отравитель» объявился в Москве

Москва, 5 сентября. Злоумышленник напоил москвича газировкой с неизвестным веществом и ограбил его, сообщили в правоохранительных органах.

В полицию обратился житель Москвы, который пострадал от действий отравителя. По его словам, 2 сентября на Нахимовском проспекте к нему подсел незнакомец, пишет РЕН ТВ.

Мужчина представился Андреем и предложил москвичу газировку. Через некоторое время жертва заснула, а грабитель похитил его телефон, деньги, банковские карты и кроссовки.

Сумма ущерба составила 40 тысяч рублей. Напомним, что летом в Москве полиция задержала «лимонадного отравителя», от рук которого пострадали не менее 11 человек, отмечает «Ридус».

Возбуждено семь уголовных дел, задержанный частично признал свою вину. Ранее сообщалось, что следствие по делу отравителя продолжается.