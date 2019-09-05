Япония поможет Подмосковью справиться с мусором

Москва, 5 сентября. Четыре крупных завода по термической утилизации отходов построят в Подмосковье, сообщил министр ЖКХ области Евгений Хромушин.

Регион возьмет на вооружение технологии японцев. Реализацией проекта занимается холдинг «РТ-Инвест», за процессами на предприятиях будут следить специалисты из Японии.

По словам Евгения Хромушина, заводы будут использовать для производства электроэнергии по так называемому зеленому тарифу. Все затраты будут компенсироваться за счет электроэнергии, которая пойдет на оптовый рынок.

Речь идет о том, что 30% отходов отправят на брожение в специальные ванны, 20% — сырье для вторичного производства, остальные 50% — высокоэффективное твердое топливо из отходов, передает «360».

Министр подчеркнул, что за 30 лет Япония решила вопрос с мусором. Теперь этот опыт возьмет на вооружение Россия. Это подтвердил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, который находится на площадке ВЭФ.

Японская компания построит в Воскресенском городском округе мусоросжигательный завод. В день в общей сложности все четыре завода будут сжигать до 7,6 тонны мусора, обеспечивая электроэнергией 1,5 миллиона человек.

Ранее сообщалось, что в РЭО прокомментировали, как российские регионы переходят на новую схему по утилизации мусора.