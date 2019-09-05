Леонардо ДиКаприо может стать участником Климатического форума в Москве

Москва, 5 сентября. Столичные власти планируют пригласить актера Леонардо ДиКаприо и экоактивистку Грету Тунберг на IV Климатический форум городов.

Глава департамента природопользования Москвы Антон Кубальчевский принимает участие в работе третьего Климатического форума. Он отметил, что власти Москвы не против участия экологических активистов и западных звезд, которые борются за безопасное будущее планеты.

«Мы готовы пригласить Леонардо ДиКаприо и других звезд на следующий форум, который будет проходить совместно с ООН», — сказал чиновник, его цитирует ТАСС.

Он добавил, что среди приглашенных может быть удостоенная Нобелевской премии 16-летняя Грета Тунберг, которая организовала экологическое движение шведских школьников.

В феврале Тунберг инициировала шествие по Парижу, в котором участвовали почти 1 тысяча человек. Она несла плакат с надписью на шведском «Забастовка школ ради климата».

Климатический форум городов-2019 стартовал в Москве 4 сентября. Сегодня на площадке конференция обсуждают вопросы экологии в мегаполисах, а также защиту окружающей среды.