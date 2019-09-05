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Фотовыставка о строительстве метро открылась ко Дню города в Москве

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Фотовыставка о строительстве метро открылась ко Дню города в Москве

Москва, 5 сентября. Фотовыставка «Искусство строить метро» открылась на Тверском бульваре ко Дню города.

На открытии фотовыставки присутствовал заммэра Москвы Марат Хуснуллин. Он сказал, что каждый день столичным метрополитеном пользуется 9 миллионов человек.

По его словам, решение о строительстве самого красивого и протяженного метро в мире принадлежит Иосифу Сталину. Его стратегию реализуют современные власти Москвы — они делают упор на безопасности и красоте подземки.

«Мы настолько научились быстро и качественно строить метро, что у нас на ближайших пять лет в проектировании находится 55 станций метро», — отметил Хуснуллин, его цитирует РИАМО.

Ранее мэр российской столицы Сергей Собянин рассказал, каким образом будет развиваться транспортная система Москвы. Он отметил, что к 2023 году протяженность метрополитена может увеличиться в два раза.

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