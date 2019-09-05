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Синоптики предупредили москвичей о дождливой облачной погоде 5 сентября

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Синоптики предупредили москвичей о дождливой облачной погоде 5 сентября

Москва, 5 сентября. Кратковременные дожди ожидаются в столичном регионе 5 сентября, температура воздуха составит 22 градуса тепла, сообщили «Метеоновости».

Погода в Москве будет облачной с прояснениями. В некоторых районах пройдут дожди, в Московской области столбики термометров поднимутся до 17-22 градусов тепла.

Ветер подует со скоростью до 7 метров в секунду, атмосферное давление будет в пределах нормы. Здоровые люди не почувствуют нагрузку на организм в четверг.

У страдающих кислородной недостаточностью может быть небольшое недомогание, пишет РИАМО. Следующие три дня в Москве будут солнечными и теплыми.

 

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