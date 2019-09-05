Неизвестный «самурай» рассек мечом голову московскому дворнику

Москва, 5 сентября. Неизвестный «самурай» рассек мечом голову дворника в столичном районе Коньково. Делом занимаются сотрудники правоохранительных органов.

Инцидент произошел вечером 2 сентября на улице Миклухо-Маклая. Пострадавшего 48-летнего дворника нашли окровавленным рядом с жилым домом. Ему вызвали скорую помощь.

Медики диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, кровоизлияниие, переломы лобной и височной костей, пишет KP.Ru.

Мужчина находится в реанимации. Полиция обнаружила на месте происшествия окровавленный предмет напоминающий меч с рукоятью и ножнами. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

О причинах инцидента не сообщается. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Петербурге местный житель напал на охранника с мачете. Поводом для конфликта стало место для парковки.