Участники Климатического форума в Москве обсудили экологию городов России

Москва, 5 сентября. Третий Климатический форум городов продолжает работу в московском парке «Зарядье», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Форум открылся 4 сентября, участники конференции обсуждают влияние природных явлений на здоровье человека. На пленарной секции присутсвовали представители федеральных и муниципальных властей.

Они поговорили об устройстве городской среды, источниках загрязнения и жизни в мегаполисах.

Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский рассказал об устойчивом развитии столицы. По его словам, за последние восемь лет выбросы в атмосферу сократились на 21%.

Одно из основных достижений — это преобразование ключевых сфер жизни человека. Транспортная система развивается не за счет увеличения протяженности дорог и роста числа автомобилей, а за счет развития общественного транспорта.

Власти обновляют автопарк: введены автобусы 4 и 5 класса экологичности. Эксперты отмечают, что для улучшения экологии в городах России важно ввести раздельный сбор отходов.

Далее необходимо сокращать объем отходов, а используемые материалы должны заново вовлекаться в хозяйственный оборот. Эти принципы так называемой циркулярной экономики можно использовать во регионах страны.