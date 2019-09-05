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Движение ограничат в центре Москвы в связи с празднованием Дня города

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Движение ограничат в центре Москвы в связи с празднованием Дня города

Москва, 5 сентября. Автомобилистам стоит пересесть на общественный транспорт во время проведения празднования Дня города, посоветовали в Центре организации дорожного движения Москвы (ЦОДД).

В связи с проведением праздничных мероприятий Тверская улица станет пешеходной. С 5 по 9 сентября в центральной части столицы изменится схема движения, пишет РИАМО.

Участок Тверской улицы от Пушкинской площади до Охотного ряда на три дня будет ограничен для автомобилистов. Движение перекроют в 22.00 5 сентября, отмечает издание «Вечерняя Москва».

Водителей попросили заранее планировать свой маршрут и следить за ситуацией на дорогах. Ранее сообщалось, что в Зеленограде на Каштановой аллее сделали одностороннее движение и организовали более 40 парковочных мест.

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