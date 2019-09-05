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Более 40 парковочных мест появилось в Зеленограде

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Более 40 парковочных мест появилось в Зеленограде

Москва, 5 сентября. Более 40 парковочных мест, в том числе для маломобильных граждан появилось в Зеленограде, сообщили в пресс-службе Центре организации дорожного движения Москвы (ЦОДД).

Участок Каштановой аллеи до Озерной аллеи стал односторонним. Изменения в движении повысят безопасность на дорогах и позволят организовать 42 парковочных места, пишет РИАМО.

Водителей попросили обращать внимание на дорожные знаки на данном участке, отмечает издание «Вечерняя Москва». 

Ранее мэр российской столицы Сергей Собянин рассказал, каким образом будет улучшаться транспортная система города. По его словам, к 2023 году протяженность метро увеличится в два раза.

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