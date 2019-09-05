Иван Вырыпаев и буддийский монах Ринпоче расскажут о медитации в Москве

Москва, 5 сентября. Режиссер Иван Вырыпаев проведет 13 сентября в Москве совместную лекцию с учителем тибетского буддизма Мингьюром Ринпоче, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Буддийский монах Ринпоче – автор книги «Будда, мозг и нейрофизиология счастья». Эксперты буддийской науки ума вместе с неврологами разработали формат исследования, которое документально фиксирует воздействие ментальных упражнений медитации на нервную систему человека.

Мингьюр Ринпоче работал с Ричардом Дэвидсоном, директором Вейсмановской лаборатории нейрофизиологии и функционирования мозга Университета Висконсина. Исследователи полагают, что их работа может изменить базовые научные представления.

Буддийские монахи доказали, что регулярные занятия медитацией повышают активность мозга. Сотрудничеству ученых и буддийских практиков способствовали Далай-лама и Институт ума и жизни.

На встрече в Москве Мингьюр Ринпоче расскажет о научных исследованиях медитации и о переходе от жизни наставника и настоятеля нескольких монастырей в Индии и Непале – к жизни бродяги.

Сын легендарного буддийского учителя Тулку Ургьена Ринпоче, Мингьюр начал монашеское обучение с детства и до 36 лет жил в монастырях под опекой родственников и помощников. В 2011 году он по примеру Будды тайком покинул дом и отправился странствовать по Индии, чтобы узнать мир.

Мингьюр стал лидером буддийского сообщества, автором книг-бестселлеров и практиком, который объединяет философию тибетской духовной традиции с западной наукой.

«Эта книга приносит реальную пользу: она помогает осознать нашу подлинную природу ума и нашу божественную суть в этом очень сложном и неприятном, запутанном и жестоком окружающем нас мире», – рассказал российский режиссер Иван Вырыпаев.

Драматург уже встречался с Его Святейшеством Далай-ламой во время съемок фильма «Спасение» в 2015 году. Он также проводил публичные беседы со знаменитым буддологом Робертом Турманом.