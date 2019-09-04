Рэпер Xzibit перед концертом на фестивале в Москве разыграет автомобиль

Москва, 4 сентября. Американский рэп-исполнитель Xzibit перед концертом на фестивале «Ритм моего города» проведет розыгрыш автомобиля.

Как сообщили организаторы цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны», конкурс называется «Тачка от Xzibit’а». Участники должны спеть на видео любимую песню, станцевать зажигательный танец или зачитать рэп на фоне автомобиля.

Ролики с хэштегом фестиваля можно публиковать в Instagram. Принять участие в конкурсе могут желающие старше 18 лет, прием заявок до 6 сентября.

Победителя выберет рэпер и организаторы фестиваля. Он подарит ключи от нового авто 7 сентября. Шоу с участием популярного американского исполнителя станет ярким событием празднования Дня города.

Столичные власти подготовили большую программу на День города. 872-летие Москвы отметят мероприятиями в центре города и на окружных площадках.

В этом году известные исполнители выступят на концерте в Зеленограде, в парке «Зарядье», на Поклонной горе.

Ранее сообщалось, что 7 сентября телеведущие Анфиса Чехова и Оскар Кучера высадят цветы в рамках фестиваля «Цветочный джем» и пообщаются со своими поклонниками.