Рэпер Xzibit выступит на концерте ко Дню города на ВДНХ

Москва, 4 снтября. Известный американский рэпер Xzibit выступит на бесплатном концерте в рамках фестиваля «Ритм моего города» в Москве 7 сентября.

Как сообщили организаторы городских мероприятий «Московские сезоны», выступление американца состоится на площади Промышленности ВДНХ в 21.00. Гостей праздника ждут мастер-классы по битбоксу, битмейкингу и диджеингу.

На площадке фестиваля пройдет финал конкурса рэперов. Столичный фестиваль «Ритм моего города», посвященный уличной культуре, завершится 7 сентября.

Власти Москвы подготовили более 250 мероприятий на окружных площадках ко Дню города. В парках выступят популярные российский артисты.

Напомним, что 31 августа на проспекте Сахарова состоялся большой концерт в рамках фестивля PRO Лето. Хедлайнером мероприятия стал американский исполнитель Джейсон Деруло.

Ранее сообщалось, что актрисы Валентина Рубцова, Анастасия Задорожная, Эвелина Бледанс и телеведущая Анфиса Чехова высадят цветы в московских парках ко Дню города.