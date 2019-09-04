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Итальянский галерист рассказал, что привлекает туристов в Москву

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Итальянский галерист рассказал, что привлекает туристов в Москву

Москва, 4 сентября. Директор галереи Уффици Айке Шмидт рассказал, что итальянская публика с большим интересом встречает выставки картин из собраний российских музеев.

Выставки из России начались в Италии в 70-е годы 20 века. По словам Шмидта, сначала выставлялись картины итальянских художников, которые по каким-то причинам были вывезены за границу.

Затем появился интерес ко всему, что выставляется в России.

«Третьяковка, Музей имени Пушкина и Эрмитаж — это легендарные названия музеев у нас в Италии, которые у всех на слуху», — сказал директор музея, его цитирует «Вечерняя Москва».

Эти музеи являются центром притяжения, они привлекают итальянских туристов, добавил галерист.

Он также рассказал, что на территории галереи Уффици нет свободного доступа в Интернет. Шмидт объяснил это желанием руководства культурного учреждения дать посетителям возможность сосредоточиться на искусстве.

Иначе во время экскурсий люди просто отвлекаются на проверку электронной почты и социальные сети.

Напомним, что с апреля по июль в Третьяковской галерее выставлялись картины Эдварда Мунка. К их охране при транспортировке были привлечены специальные военизированные подразделения.

 

 

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