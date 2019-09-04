Москва признана лучшим городом по снижению выбросов парниковых газов

Москва, 4 сентября. Российская столица победила во всероссийском конкурсе «Климат и ответственность», проведенном ассоциацией «Эталон» и Национальной организацией поддержки проектов поглощения углерода при поддержке министерства экономического развития и министерства природных ресурсов РФ, а также специального представителя президента РФ по вопросам климата Руслана Эдельгериева.

По итогам конкурса первое место в номинации «Лучший субъект Российской Федерации в области снижения выбросов парниковых газов» заняла Москва, второе место — Ямало-Ненецкий автономный округ, а третье – Санкт-Петербург.

Среди организаций, выбрасывающих более 150 тыс. тонн СО2 в год, лучшие результаты по снижению вреда окружающей среде показали АО «Русский Алюминий Менеджмент» , ООО «Башкирская генерирующая компания» и ПАО «Мосэнерго». В номинации «Лучшая организация в области снижения выбросов парниковых газов среди организаций производственной сферы, выбрасывающих менее 150 тысяч тонн СО2-эквивалента в год» первое место заняло ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация», второе досталось ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт», а почетное третье – ПАО «Органический синтез».

За проведение специальной акции «Мы – Сибирь», направленной на восполнение потерь лесного массива, утраченного при пожарах в Сибири в 2019 году, грамоты от организаторов конкурса была удостоена авиакомпания S7 Airlines.

Награждение лауреатов состоялось в рамках III Климатического форума, который проходит с 4 по 5 сентября в столичном парке «Зарядье».