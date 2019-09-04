Три краснокнижных африканских страуса поселились в Московском зоопарке

Москва, 4 сентября. Самец и две самки африканского страуса, занесенные в Красную книгу, поселились на территории Московского зоопарка, сообщили в пресс-службе зоосада.

Африканские страусы прибыли на смену птице по имени Марфа, которая умерла в этом году от старости. Молодые страусы перенесли переезд легко и пока обживаются на новом месте.

Специалисты наблюдают за ними, главное, чтобы птицы в стрессовой ситуации не нанесли друг другу травмы. Их адаптация заняла в общей сложности два месяца, пишет РИАМО.

Сотрудники московского зоопарка напоминают, что у страусов особый рацион. Но они могут съесть все, что прилетит в вольер. Поэтому очень важно, чтобы посетители не подкармливали птиц принесенной с собой едой, пишет «Вечерняя Москва».

Напомним, что с 1 сентября в Московском зоопарке изменился график работы из-за сокращения светового дня.