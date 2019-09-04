Фестиваль «Круг света» пройдет в конце сентября в Москве

Москва, 4 сентября. Международный фестиваль «Круг света» пройдет с 20 по 24 сентября в российской столице, сообщили организаторы праздника.

Официальное отрытие фестиваля состоится 20 сентября на Гребном канале. Москвичи и гости города увидят мультимедийный световой мюзикл «Семь нот».

Световое шоу развернется на водной арене, специальная конструкция соединит два берега и станет экраном для видеопроекций. На канале разместят более сотни горелок, свыше 200 фонтанов.

24 сентября гостям фестиваля покажут световую новеллу «Код единства». Завершится представление музыкально-пиротехническим представлением.

Организаторы подготовили большую образовательную программу. 21-22 сентября Центре Digital October специалисты по светодизайну и видеопроекциям расскажут о реализации масштабных проектов. Желающие могут принять участие в панельных дискуссиях и мастер-классах.

Напомним, что в прошлом году «Круг света» стал одним из самых посещаемых фестивалей в столице. Он заинтересовал почти четыре миллиона человек. На фестивальных площадках были установлены несколько мировых рекордов.