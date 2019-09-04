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Фестиваль народных ремесел пройдет в День города в Москве

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Фестиваль народных ремесел пройдет в День города в Москве

Москва, 4 сентября. Фестиваль «Ассамблея народных ремесел» состоится 7 сентября в парке «Красная Пахра», говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Для москвичей проведут мастер-классы и концерт. Для детей подготовили специальную образовательную программу.

Как рассказали в пресс-службе Московского дома национальностй, задачей фестиваля является укрепление интереса к художественным промыслам разных народов России.

Гости смогут принять участие в кулинарных и ремесленных мастер-классах и осмотреть экспозицию Российского национального музея музыки. На выставке представлены старинные музыкальные инструменты, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что 7 и 8 сентября на Цветном бульваре пройдет фестиваль «Добрая Москва». 

В День города в парках столицы звезды кино и телевидения высадят цветы в рамках фестиваля «Цветочный джем».

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