Фестиваль «Добрая Москва» пройдет в столице в День города

Москва, 4 сентября. 7 и 8 сентября в столице пройдет фестиваль «Добрая Москва», сообщили в пресс-службе департамета культуры Москвы.

Фестиваль пройдет на Цветном бульваре, его участниками станут благотворительные фонды, волонтеры и общественные организации. Среди них «Движение вверх», «Гольфстрим», «Безопасный дом», «Спешите делать добро!» и другие.

Участники фестиваля расскажут о своих проектах и представят на ярмарке товары, сделанные руками подопечных. 7 сентября состоится благотворительный забег, пишет РИАМО.

Вечером 7 и 8 сентября состоятся концерты с участием Натальи Подольской, Согдианы, Юлии Паршуты, Мии Бойко, Юлии Холод, Доминика Джокера и других популярных музыкантов.

Напомним, что 2018 был годом волонтерства. По всей Росси организовали множество новых проектов с привлечением неравнодушных граждан.

Ранее сообщалось, что звезда сериала «Универ» Валентина Рубцова, актриса и телеведущая Анфиса Чехова и другие звезды кино и тележурналистики высадят цветы в рамках фестиваля «Цветочный джем».