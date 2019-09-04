Анфиса Чехова и Эвелина Бледанс высадят цветы на фестивале в Москве

Москва, 4 сентября. Популярная телеведущая Анфиса Чехова и другие российские звезды встретятся с москвичами на заключительном этапе фестиваля «Цветочный джем».

Москвичи смогут высадить цветы в столичных парках, сообщается на официальном сайте мэра Москвы. В Филевском парке 8 сентября побывает звезда сериала «Универ» Валентина Рубцова.

В Отрадное приедет певица Соглидана, в Хамовники — ее коллега по цеху Инна Маликова. В Кунцево высадит цветы телеведущий и актер Оскар Кучера, в Хорошево-Мневниках москвичи будут ждать актрису Анастасию Задорожную.

В Беговом районе порадует своим присутствием Анфиса Чехова, в Центральном Чертаново встретится с москвичами актриса Алиса Гребенщикова, а в Левобережном районе можно увидеть актрису Эвелину Бледанс, пишет РИАМО.

Начало встреч и высадки деревьев в 11.30. Напомним, что международный фестиваль «Цветочный джем» принял ландшафтных дизайнеров из 11 стран мира.

В рамках фестиваля волонтеры провели для москвичей мастер-классы по флористике, ландшафтному дизайну, а также познавательные экскурсии по Москве.

Ранее сообщалось, что 7 сентября в саду «Эрмитаж» состоится ежегодный фестиваль «Театральный марш». Параллельно ему идет фестиваль современной драматургии «Любимовка».