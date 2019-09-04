Москвичей пригласили на фестиваль «Театральный марш» в День города

Москва, 4 сентября. Фестиваль «Театральный марш» пройдет в саду «Эрмитаж» 7 сентября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Москвичей пригласили бесплатно посмотреть спектакли для детей и взрослых. В течение одного дня все постановки можно увидеть в саду «Эрмитаж».

В этом году среди участников фестиваля «Школа современной пьесы», «Практика», «Балет Москва», пишет РИАМО. Постановки для детей начнутся утром, а с обеда стартуют выступления для взрослой аудитории.

На площадке театрального праздника в течение дня будет играть уличный оркестр Tinto Brass Band, отмечает издание «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что 31 августа в столице начался фестиваль современной драматургии «Любимовка». Он продлится до 7 сентября площадке «8/3».