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Более сотни уникальных фото Москвы 1990-х годов появились в библиотеке МЭШ

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Более сотни уникальных фото Москвы 1990-х годов появились в библиотеке МЭШ

Москва, 4 снтября. Более сотни фотографий о столице появились в библиотеке «Московской электронной школы» (МЭШ), говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Фотографии иллюстрируют, как менялся облик Москвы на протяжении 20 лет. Это репортажи, сделанные фотографами в разных точках города.

Прокт «Москва на рубеже XX и XXI веков» — серия черно-белых и цветных снимков, представленных публике ко Дню города, пишет РИАМО. 

На фото запечатлены блошиные рынки, городские улицы, стоянки отечественных автомобилей «Жигули», «Москвич», «Лада», отмечает «Вечерняя Москва». 

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил сделать проект МЭШ открытым для всего мира.

 

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