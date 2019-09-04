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Бесплатная вакцинация от гриппа началась в Москве

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Бесплатная вакцинация от гриппа началась в Москве

Москва, 4 сентября. Жители столицы могут сделать бесплатную прививку от гриппа, вакцинация проходит в мобильных пунктах и парках, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

В городе с 4 сентября заработали 65 мобильных пунктов, в том числе рядом со станциями метро, в центрах госуслуг «Мои документы», пишет РИАМО.

Вакцинацию можно пройти в павильонах «Здоровая Москва», рассказал глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун. Процедура проводится в течение 10 минут при предъявлении паспорта.

Москвичам измерят температуру тела и предложат заполнить анкету. Сделать прививку можно по предварительной записи, пишет издание «Вечерняя Москва».

В прошлом году прививку от гриппа сделали более пяти миллионов москвичей. В том числе 300 тысяч прошли вакцинацию в мобильном пункте.

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