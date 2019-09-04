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Происшествия

Хулиганы разбили окно студии Никиты Михалкова в Москве

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Хулиганы разбили окно студии Никиты Михалкова в Москве

Москва, 4 сентября. Охранник студии Никиты Михалкова «Тритэ» сообщил в полицию, что неизвестные в ночь на 4 сентября разбили витражное окно.

Инцидент произошел в Козихинском переулке. Прибывший на место происшествия наряд полиции установил, что стекло было разбито стулом.

Режиссер подсчитывает причиненный ущерб и выясняет, пропало ли что-то из студии. Правоохранители ищут хулигана, пишет KP.Ru.

Студия «Тритэ» была создана Никитой Михалковым. Творческое объединение принимало участие в создании фильмов «Движение вверх», «Тренер», «Легенда 17», «Экипаж».

Ранее сообщалось, что на съемочной площадке программы «Кино в деталях» у режиссера Федора Бондарчука и актера Евгения Миронова похитили дорогие смартфоны.

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