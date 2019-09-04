Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области

Москва, 4 сентября. Гидрометеорологический центр России объявил «желтый» уровень погодной опасности из-за дождя с вечера среды до четверга в российской столице и Подмосковье. Об этом сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — следует из сообщения.

По данным синоптиков, период действия предупреждений в Москве об обильных осадках — с 21.00 4 сентября до 21.00 5 сентября. Предупреждения о дожде в Московской области распространяются с 15.00 среды до 18.00 четверга.