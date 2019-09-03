Найк Борзов анонсировал выступление в Москве на День города

Москва, 3 сентября. Фестиваль «Наши в городе» пройдет в Москве в честь Дня города, который отмечается 7 и 8 сентября. Музыкант Найк Борзов рассказал, какие песни исполнит на фестивале.

Организованный «Наше Радио» фестиваль станет продолжением 20-го «Нашествия», которое прошло в июле в Тверской области. «Афтерпати» рок-фестиваля пройдет на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы. Музыкант отметил, что в этом году значительно увеличилось число фестивалей по всей России.

«Рад тому, что в этом году какое-то безумно рекордное количество фестивалей по всей стране, не только в Москве и вокруг столицы», — рассказал исполнитель в комментарии НСН.

Кроме того, Борзов отметил, что на фестивале «Наши в городе» представит праздничный сет в честь Дня города. Программа будет состоять из песен, посвященных Москве.

«Сет будет праздничный, посвященный Дню города. Будут песни про Вову, как он гуляет по городу, и про лошадку, которая ездит по городу, и много чего другого, связанного с городом, с Москвой», — отметил музыкант.

Гости фестиваля смогут не только услышать легендарные хиты отечественной рок-музыки, но также и подкрепиться блинами, пирогами и квасом. Вход на фестиваль свободный.

Ранее сообщалось, что с 14 по 16 сентября в столице пройдет фестиваль циркового искусства. Воздушные гимнасты, акробаты, жонглеры, мастера клоунады и мимы 14 и 15 сентября покажут свои номера на столичных бульварах.