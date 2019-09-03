Москва, 3 сентября. Мероприятия в память о жертвах теракта в Беслане пройдут в Москве во вторник, 3 сентября. В этот день в России отмечают День солидарности в борьбе с терроризмом, учрежденный в память о трагедии в Беслане 1–3 сентября 2004 года.

Как рассказали в пресс-службе комитета общественных связей и молодежной политики Москвы, в российской столице пройдут митинги в 11 местах. Они начнутся в 14.00. Активисты соберутся на улице Гурьянова возле памятного знака на месте взорванного дома №19, на месте взрыва возле станции метро «Рижская», а также других точках. Школьники, студенты и общественники возложат цветы к памятникам и почтут жертв терактов минутой молчания.

В 12.20 в центре Москвы, в Храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках начнется панихида памяти жертв теракта в Беслане. Кроме того, в 13.00 перед Аланским подворьем организуют акцию, на которой почтут минутой молчания память погибших.

Телеканал RT представит документальный фильм «Беслан. Жизнь за ангелов». Лента посвящена событиям теракта, который 15 лет назад унес жизни более 330 человек.

Над созданием фильма работал журналист Вячеслав Гузь. Он освещал трагедию в 2004 году. Героями картины стали три бывших заложницы — Ирина Гуриева, Дзерасса Кудзаева и Фатима Дзгоева, — а также офицер спецподразделения «Альфа» Виталий Демидкин, который участвовал в штурме 3 сентября.

События 15-летней давности оставили неизгладимый отпечаток на жизни Беслана. Теракт, унесший жизни более 330 человек, большинство из которых — дети, стал новой точкой отсчета в жизни города.

«Город был очень тяжело ранен. Не смертельно, но эта печать очень надолго. И когда люди рассказывают о ком-то, они говорят: это заложник. Или: это родители заложника, у этого брат и сестра погибли. То есть у них такая деталь появилась», — рассказал Вячеслав Гузь.

1 сентября в Северной Осетии прошли траурные мероприятия, приуроченные к 15-й годовщине захвата заложников в Беслане.

Напомним, в этот день в 2004 году боевики напали на школьников и их родителей во время праздничной линейки. Заложников закрыли в спортзале, и удерживали их на протяжении трех дней без еды и воды. На третьи сутки в школе прогремели взрывы, и через образовавшуюся брешь в стене часть заложников смогла убежать. Большинство из них были освобождены, а террористы ликвидированы. В результате теракта погибли свыше 330 человек, из них 186 — дети. Еще около 800 человек были ранены.

Ранее сообщалось, что штурмовавший школу в Беслане «альфовец» оценил уровень защиты от террористов в РФ. Вероятность повторения в России террористического акта, который в 2004 году пережил Беслан, сегодня крайне мала. Об этом рассказал ветеран антитеррористического спецподразделения «Альфа», член президиума Общероссийской организации «Офицеры России» майор запаса Игорь Шевчук.

Бывший спецназовец лично участвовал в штурме школы №1 города Беслана в Северной Осетии.

По словам Шевчука, в 2019 году такая трагедия крайне маловероятна, поскольку сегодня в России проводится системная работа по противодействию терроризму. Однако это не отменяет необходимости быть готовыми к повторению «Беслана» в любой момент, убежден Шевчук.

«Школа — это не укрепленная крепость, мы все это прекрасно понимаем. И при желании можно захватить — не дай бог, конечно, — любой объект социальной инфраструктуры. К сожалению, это так», — признал собеседник ФАН.

При этом, по мнению «альфовца», защита от терроризма в России должна прежде всего строиться на предотвращении возможных терактов. Сегодня такая работа ведется, сообщил Шевчук. Периодически появляющиеся в СМИ сообщения о том, что была обезврежена очередная ячейка террористов, отражают лишь часть подобных мероприятий.

«Это комплексная превентивная работа оперативных органов. Что-то озвучивается по раскрытию таких ячеек, что-то не озвучивается», — пояснил майор.

Собеседник ФАН добавил, что подобные меры продиктованы оперативно-следственными интересами российских спецслужб.

Штурм школы в Беслане для Игоря Шевчука и его сослуживцев стал одним из самых сложных боевых заданий за все время службы: речь шла о спасении сотен людей, большая часть из которых — дети.