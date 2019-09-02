Собянин рассказал об открытии IT-классов в московских школах

Москва, 2 сентября. Не менее 35 IT-классов были открыты в этом учебном году в московских школах. Такое заявление сделал в понедельник мэр столицы Сергей Собянин.

«Во многих школах созданы медицинские, инженерные, академические классы, а в этом году созданы 35 IT -классов, которые готовят специалистов по информационным технологиям», — цитирует его «Вечерняя Москва».

Как пояснили в московской мэрии, более тысячи школьников прошли конкурс и были зачислены в IT-классы. Конкурс составлял — три человека на место. Сообщается, что каждый IT-класс посвящен отдельному направлению. Некоторые будут изучать робототехнику, другие — программирование, третьи — IT-безопасность, отмечает РИАМО.

В рамках проекта «IT-класс в московской школе» было обучено 80 педагогов в 35 школах. Курсы повышения квалификации проводят специалисты петербургского университета ИТМО. Партнерами проекта помимо ИТМО выступают НИУ Высшая школа экономики, МГТУ имени Баумана, Московский физико-технический университет и Московский политехнический университет.

Ранее сообщалось, что новая школа в Красноярске поставила рекорд по числу первых классов. Учебное заведение рассчитано на 1550 мест в одну смену и содержит 100 классов, 24 из которых — первые. Чтобы собрать всех первоклашек в первый учебный день педагогам пришлось организовать сразу четыре линейки. Школа также может похвастаться тремя спортзалами, собственным футбольным полем, а также специальными кабинетами для физики и химии.