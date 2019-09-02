Три надземных пешеходных перехода построят через пути МЦД-1

Москва, 2 сентября. Три надземных пешеходных перехода построят через железнодорожные пути Московского центрального диаметра (МЦД-1). Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента строительства.

«Работы планируется провести по проекту строительства северного дублера Кутузовского проспекта», — указал глава департамента Андрей Бочкарев.

В настоящее время разрабатывается проектная документация. Как пишет «Вечерняя Москва», первый пешеходный переход построят от улицы Василисы Кожиной, владение 13, до Кутузовского проспекта в районе Поклонной горы.

Второй переход от улицы Василисы Кожиной пройдет в районе дома №22. Горожане смогут перейти по нему через северный дублер Кутузовского проспекта и железнодорожные пути Белорусского направления МЖД, а затем выйти на Кутузовский проспект в районе Поклонной горы, ближе к развязке на пересечении с Минской улицей.

Третий переход, сообщает «РИАМО», построят от улицы Ивана Франко в районе дома №16. Он обеспечит выход пешеходов на улицу Красных Зорь.

Напомним, две линии МЦД запустят в конце 2019 года. Они расположатся на маршрутах Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск. Общее количество станций на линиях составляет 57, а 19 из них имеют возможность пересадки на метро, железнодорожный поезд или МЦК.

На платформах Белорусского, Савеловского, Курского и Рижского направлений Московской железной дороги появится более 200 валидаторов к запуску Московских центральных диаметров (МЦД). Пассажиры смогут оплатить проезд картой «Тройка» и банковской картой, совершить бесконтактный платеж с помощью смартфона.

Как рассказал ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев, жители Подмосковья смогут дешевле добираться до города. Нововведение о бесплатной пересадке с МЦД позволит горожанам сэкономить до 50 тысяч в год.