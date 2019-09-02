Москвичей приглашают на фестиваль циркового искусства

Москва, 2 сентября. Фестиваль циркового искусства пройдет в Москве в честь 100-летнего юбилея со дня, когда все российские цирки стали государственными. Об этом рассказал и.о. гендиректора Росгосцирка Владимир Шемякин.

Планируется, что мероприятие пройдет с 14 по 16 сентября в столице. Шемякин подчеркнул, что «советская и российская цирковые школы — одни из лучших в мире». По его словам, в цирках РФ «поддерживают высокие стандарты профессии и продолжают следовать вековым традициям». Об этом пишет «Вечерняя Москва».

«Мы приглашаем москвичей и гостей города увидеть программу, которую подготовили артисты к юбилею. Они подарят хорошее настроение всем — и детям, и взрослым», — заметил Шемякин.

Воздушные гимнасты, акробаты, жонглеры, мастера клоунады и мимы 14 и 15 сентября покажут свои номера на столичных бульварах. А 16 сентября в Московском цирке Никулина пройдет шоу, в котором примут участие звезды советского и российского цирка.

Отметим, цирковые фестивали также пройдут в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Сочи, Воронеже и других городах России, отмечает «Культуромания».