Олимпиада мегаполисов стартовала в Москве

Москва, 1 сентября. Международная олимпиада мегаполисов открылась в российской столице, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Школьники из 45 крупных городов мира будут соревноваться в знании математики, химии, физики и информатики. На торжественной церемонии выступил глава столичного департамента образования и науки Исаак Калина.

Он отметил, что важными являются не естественные науки, а наука дружбы и взаимопонимания. В этом и заключается цель проведения международной олимпиады.

Уже 2 сентября начнется первый этап соренований. Команда за два часа должна решить 80 задач. Блиц-тур пройдет в московской школе № 1253.

В российской столице работает проект «Московская электронная школа» (МЭШ). Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в нем принимают участие более 50 тысяч педагогов.