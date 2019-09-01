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Футболистка из Подмосковья умерла в возрасте 23 лет

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Футболистка из Подмосковья умерла в возрасте 23 лет

Москва, 1 сентября. Защитник ФК «Подольчанка» Полина Кобзева скончалась в результате остановки сердца, сообщили в администрации клуба.

Спортсменке было 23 года, в составе подмосковного клуба она выиграла чемпионат Московской области по мини-футболу среди женских команд в сезоне 2018/2019 года.

«Очень скорбим и сожалеем, это большая беда для нас. Выражаем великое сочувствие и соболезнование ее родным и близким», — говорится в сообщении клуба «ВКонтакте».

Как отмечает «360», «Подольчанка» выступает в зоне Запад первой лиги России. Тренером является Александр Каширин, его команда обыграла ФК «Юность Москвы» 23 августа со счетом 7:1.

Ранее сообщалось, что в Тамбове скончалась чемпионка области по легкой атлетике во время пробежки. Девушке было 25 лет. В середине августа в Москве при странных обстоятельствах умерла диджей Рассказова.

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