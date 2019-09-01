Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Поезд с иллюстрациями из Красной книги запустили в метро Москвы

30
0 Оставить комментарий

Поезд с иллюстрациями из Красной книги запустили в метро Москвы

Москва, 1 сентября. Уникальный поезд «Акварель» запустили на Арбатско-Покровской линии метро, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

В поезде представлена выставка иллюстраций «Растения Красной книги Москвы». Пассажиры метро смогут увидеть 35 произведений.

Галерея на колесах напоминает людям о заботе о природе, рассказала замначальника столичного метрополитена по работе с пассажирами Юлия Темникова. В вагонах можно увидеть картины с первоцветами, колокольчиками, луговыми растениями.

Ранее сообщалось, что на станции метро «Каховская» ведутся работы по интеграции в Большую кольцевую линию. 

 

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров