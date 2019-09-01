Поезд с иллюстрациями из Красной книги запустили в метро Москвы

Москва, 1 сентября. Уникальный поезд «Акварель» запустили на Арбатско-Покровской линии метро, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

В поезде представлена выставка иллюстраций «Растения Красной книги Москвы». Пассажиры метро смогут увидеть 35 произведений.

Галерея на колесах напоминает людям о заботе о природе, рассказала замначальника столичного метрополитена по работе с пассажирами Юлия Темникова. В вагонах можно увидеть картины с первоцветами, колокольчиками, луговыми растениями.

Ранее сообщалось, что на станции метро «Каховская» ведутся работы по интеграции в Большую кольцевую линию.