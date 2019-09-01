Синоптики пообещали москвичам комфортную погоду на следующей неделе

Москва, 1 сентября. Погода в столичном регионе на следующей неделе будет устойчивой, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Днем температура воздуха составит 23-25 градусов тепла. В среду и в четверг ожидается кратковременный дождь. К выходным температура понизится до 21 градуса тепла.

В Москве столбики термометров покажут температуру воздуха выше на 2-4 градуса климатической нормы. 1 сентября в российской столице зафиксировали 25 градусов тепла.

7 и 8 сентября в Москве состоятся праздничные мероприятия ко Дню города. В округах пройдет более 250 мероприятий, в том числе большие концерты с участием звезд эстрады.