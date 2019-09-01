Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Синоптики пообещали москвичам комфортную погоду на следующей неделе

400
0 Оставить комментарий

Синоптики пообещали москвичам комфортную погоду на следующей неделе

Москва, 1 сентября. Погода в столичном регионе на следующей неделе будет устойчивой, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Днем температура воздуха составит 23-25 градусов тепла. В среду и в четверг ожидается кратковременный дождь. К выходным температура понизится до 21 градуса тепла.

В Москве столбики термометров покажут температуру воздуха выше на 2-4 градуса климатической нормы. 1 сентября в российской столице зафиксировали 25 градусов тепла.

7 и 8 сентября в Москве состоятся праздничные мероприятия ко Дню города. В округах пройдет более 250 мероприятий, в том числе большие концерты с участием звезд эстрады.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров