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Стала известна победительница конкурса «Леди Москва — 2019»

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Стала известна победительница конкурса «Леди Москва — 2019»

Москва, 1 сентября. Финал конкурса «Леди Москва — 2019» состоялся в Нескучном саду, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

За победу боролись 20 москвичек в возрасте от 55 до 73 лет. Участницы разрабатывали наряды для похода на выставку, вечерний образ и костюм для занятий в спортзале.

Победительницей конкурса стала 60-летняя Любовь Николаева. Она рассказала, что посещала занятия проекта «Московское долголетие».

Москвичка добавила, что любит пешие прогулки, интеллектуальные игры и мечтает говорить по-французски. Напомним, что в конце августа состоялся конкурс «Супердедушка», в котором за звание лучшего дедушки сражались представители старшего поколения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении минимальной пенсии до 19,5 тысячи рублей. Речь идет о региональной надбавки для неработающих пенсионеров.

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