Проезд в метро Москвы для держателей карт «Мир» и Mastercard подешевел на 50%

Москва, 1 сентября. Платежные системы Mastercard и «Мир» предоставили скидку при бесконтакной оплате проезда в метро и Московском центральном кольце (МЦК).

С 29 августа цена билета в метро и МЦК для держателей карт Mastercard и «Мир» составит 26 рублей и 27 рублей соответственно. С карт спишется полная стоимость поездки, через несколько минут на счет вернется 15 рублей.

Такой способ оплаты доступен для пользователей карт с бесконтактной оплатой. В пресс-релизе платежных систем отмечается, что скидка составит более 50% от стоимости разового билета.

По данным ВТБ, в Москве возросло количество пассажиров, которые оплачивают проезд картами. Это экономит время — не приходится покупать проездные билеты или жетоны в кассах.

Ранее сообщалось, что на станции метро «Каховская» ведут работы по интеграции к Большой кольцевой линии (БКЛ).