Власти Москвы повысили минимальную пенсию до 19,5 тыс. рублей

Москва. 1 сентября. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении минимальной пенсии неработающим москвичам до 19,5 тысяч рублей.

Региональная надбавка будет начисляться с 1 сентября. В общей сложности доплату получат 1,6 млн московских пенсионеров, сообщил Собянин в соцсетях.

Напомним, что 1 января минимальный размер пенсии в столице составит 17,5 тысяч рублей. Согласно действующему законодательству, пенсия не может быть меньше величины прожиточного минимума пенсионера в данном регионе.

В столице действует программа «Московское долголетие», направленная на поддержку активных людей старшего возраста. Для них проводят мастер-классы, лекции, курсы переквалификации и тренировки по различным спортивным дисциплинам.