Звезды поп-музыки выступят в Москве ко Дню города 7 и 8 сентября

Москва, 1 сентября. Столичные власти предложили отметить москвичам День города рядом с домом. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

7 и 8 сентября состоится более 250 праздничных мероприятий, посвященных дню рождения Москвы. На Академической площади в Троицке выступят Анна Семенович, Родион Газманов, Марк Тишман и другие исполнители.

В центре спорта «Московский» горожанам покажут театрализированные постановки и праздничный концерт. В Зеленограде на Центральной площади пройдет концерт с участием Егора Крида, Влада Соколовского, Алексея Воробьева.

В День города в Москве продолжится фестивальная программа «Цветочного джема», мастер-классы, лекции и соревнования проведут в столичных парках и культурных центрах. Вечером запустят салют на 33 площадках.

Ранее сообщалось, что Валерия, Жасмин, Витас, группа «Пицца» и другие популярные исполнители появятся на большом концерте на Поклонной горе. Выступление артистов также пройдет в «Митино».