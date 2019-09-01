Гигантские граффити появились на 36 многоэтажках в Подмосковье

Москва, 1 сентября. Фестиваль уличного арта Urban Morphogenesis проходит в подмосковном городе Одинцово.

В мероприятии принимают участие художники из 26 стран мира. Галерея граффити открылась к 62-летию города. Теперь многоэтажные дома напоминают гигантские полотна.

Над созданием арт-объектов граффисты трудились с конца июля. Изображения появились на 36 фасадах домов в районе Трехгорка. Общая площадь рисунков составила 35 тыс. квадратных метров, было потрачено более 20 тысяч литров краски.

«Раньше были серые безликие стены, а сейчас это произведение искусства», — сказала местная жительница, ее слова передает «360».

Проект реализовали на средства президентского гранта, он составил 9 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Московской области появился самый большой граффити-портрет знаменитого советского летчика-космонавта Юрия Гагарина. Его высота — 60 метров.