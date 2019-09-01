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Звезды эстрады выступят на окружных площадках Москвы в День города

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Звезды эстрады выступят на окружных площадках Москвы в День города

Москва, 1 сентября. Более 250 мероприятий проведут на окружных площадках в День города, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Москва 7 и 8 сентября отметит 872-й день рождения. Темой праздника стал юбилей ВДНХ, основные мероприятия пройдут в центре столицы на Тверской улице.

У храма Христа спасителя состоится концерт классической музыки с участием хоровых ансамблей. В парке «Зарядье» москвичей ждут карнавал, выступления артистов Большого театра, Мариинского театра и театра «Геликон-опера». 

На Поклонной горе состоится концерт с участием Витаса, Марка Тишмана, Дениса Клявера, Жасмин, Аниты Цой и других популярных исполнителей. В Детском парке в Южном Бутово выступит Валерия, Дмитрий Колдун, в парке «Митино» — группа «Пицца» и Кристина Орбакайте.

Ранее сообщалось, что 31 августа на проспекте Сахарова проходил молодежный фестиваль «PRO Лето». Его посетили более 20 тысяч человек.

Для горожан и гостей города выступили известные музыканты, на Сахарова расположились семь спортивных площадок, на которых проводили мастер-классы.

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