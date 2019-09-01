Пострадавшую при ЧП с самолетом в Подмосковье девочку перевели в больницу Москвы

Москва, 1 сентября. Пострадавшую при жесткой посадке легкомоторного самолета в Клинском районе девочку перевели в московскую больницу.

Утром 31 августа самолет «Элитар-Сигма С4Е-006» приземлился в Московской области. Посадка была очень жесткой, пилот погиб, его 12-летняя дочь получила различные травмы.

Сначала девочку госпитализировали в Центральную районную больницу Клина, сейчас ее перевели в детскую больницу имени Сперанского в Москву, пишет РИА Новости.

У ребенка диагностировали перелом ребра и есть подозрение на перелом позвоночника, передает «360». СК РФ возбудил уголовное дело по факту инцидента. Правоохранители не исключают, что пилот мог перевозить туристов за деньги.

31 августа произошел еще один инцидент в Подмосковье, в Клязьминское водохранилище упал двухместный вертолет.