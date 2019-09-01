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Московский зоопарк изменил режим работы с 1 сентября

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Московский зоопарк изменил режим работы с 1 сентября

Москва, 1 сентября. Рабочий день в Московском зоопарке сократили на час в связи с уменьшением продолжительности светового дня, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Московский зоопарк с 1 сентября будет работать с 07.30 до 21.00. Животные потихоньку начинают готовиться к зимней спячке. Как рассказала директор зоопарка Светлана Акулова, обитатели зоосада начинают искать укрытие перед наступлением холодов.

Взрослые животные заботятся о малышах и тоже готовят их к спячке. Первыми ко сну отходят сурки, перед этим они сильно наедаются, чтобы спокойно провести зиму.

За ними заснут гималайские и бурые медведи, если в Москве похолодает, то медведи уснут в октябре. Работники зоопарка меняют рацион животных перед спячкой. Они взвешивают зверей и при необходимости докармливают.

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