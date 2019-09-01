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Более 40 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

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Более 40 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Москва, 1 сентября. Более 40 рейсов отменили в столичных аэропортах утром 1 сентября, это подтверждают данные сервиса «Яндекс. Расписания».

В аэропорту «Домодедово» задержаны 22 рейса, четыре вылета самолетов отменили. Во «Внуково» задержаны девять рейсов. отменили один. В «Шереметьево» задержали 13 вылетов, отмен не было. 

В подмосковном аэропорту «Жуковский» расписание не менялось.

Ранее синоптики сообщили, что 1 сентября в столичном регионе ожидается солнечная погода без осадков. На следующей неделе в Москве будет стоять теплая погода, дожди придут 4 сентября.

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