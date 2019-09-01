Станцию московского метро «Каховская» интегрируют в БКЛ

Москва, 1 сентября. Строители демонтировали облицовку на станции метро «Каховская» и приступили к разборке плит платформы, сообщил заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

Станция «Каховская» будет интегрирована в Большую кольцевую линию (БКЛ). Она была построена более 30 лет назад. В период реконструкции рабочие обновят всю инфраструктуру: облицовку, инженерные коммуникации.

Планируется модернизация станций «Варшавская» и «Каширская», но это не повлияет на работу метрополитена. Движение поездов будет осуществлять по одному пути.

Напомним, что запуск БКЛ является ключевой программой в строительстве городского метрополитена. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, БКЛ на 15% разгрузит центральные станции подземки.

Ранее столичные власти рассказали, когда запустят станция «Стромынка» БКЛ.