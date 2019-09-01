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Синоптики пообещали москвичам теплую погоду без осадков 1 сентября

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Синоптики пообещали москвичам теплую погоду без осадков 1 сентября

Москва, 1 сентября. Первый день осени в Москве будет без осадков, температура воздуха составит 23-25 градусов тепла.

Как сообщил сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус, в столичном регионе ожидается переменная облачность. На окраине Москвы возможны кратковременные дожди.

Ветер подует со скоростью до 8 метров в секунду. Атмосферное давление будет на уровне 750 мм ртутного столба, пишет РИА Новости. Начало рабочей недели обещает быть солнечным, только 4 сентября прогнозируются дожди в регионе.

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